GRASSLEY MEETS WITH BLANCHE ON ATTORNEY GENERAL’S POST

U.S. SENATE JUDICIARY COMMITTEE CHAIRMAN CHUCK GRASSLEY MET MONDAY WITH TODD BLANCHE, PRESIDENT TRUMP’S NOMINEE TO BE ATTORNEY GENERAL.
GRASSLEY SAID AFTERWARDS THAT BLANCHE HAS SPENT THE LAST YEAR AND A HALF SUPPORTING PRESIDENT TRUMP’S MISSION OF LAW AND ORDER AS DEPUTY ATTORNEY GENERAL AND IS PREPARED TO BUILD ON THAT SUCCESS AND CONTINUE WORKING HARD TO KEEP AMERICAN FAMILIES SAFE AS THE NEXT ATTORNEY GENERAL.
GRASSLEY SAYS THIS DEPARTMENT OF JUSTICE HAS BEEN THE MOST RESPONSIVE TO HIS OVERSIGHT REQUESTS, BUT THERE’S STILL MORE WORK TO BE DONE AND MORE RECORDS TO BE PRODUCED.
HE EXPECTS BLANCHE TO RESPOND TO OUTSTANDING REQUESTS FOR RECORDS, SO THE AMERICAN PEOPLE GET THE TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY THEY DESERVE.
BLANCHE IS EXPECTED TO HAVE A CONFIRMATION HEARING IN JULY WHICH GRASSLEY WILL CHAIR.
BLANCHE IS THE SON OF RICH BLANCHE, WHO WAS THE FIRST COACH OF THE SIOUX CITY MUSKETEERS BACK IN 1972.