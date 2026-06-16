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FREE RIVER-CADE BLUEGRASS FESTIVAL TAKES PLACE SATURDAY

By
Woody Gottburg
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THE CITY’S RIVERFRONT WILL BE ALIVE WITH THE SOUNDS OF BLUEGRASS THIS SATURDAY.

PHYL CLAEYS OF RIVER-CADE SAYS IT’S TIME FOR THE ANNUAL FREE MUSIC FESTIVAL AT THE ANDERSON DANCE PAVILLION:

BLUEGRASS3 OC…..BANDS COMING. :08

THE FESTIVAL BEGINS WITH A WELL KNOWN LOCAL BAND:

BLUEGRASS4 OC…..FOX CROSSING. :21

CLAEYS SAYS YOU CAN BRING YOUR OWN COOLER TO THE SHOW, BUT THERE WILL BE FOOD TRUCKS ON SITE:

BLUEGRASS5 OC……SELLING THEIR CRAFTS. :14

AGAIN, THE FREE FESTIVAL IS THIS SATURDAY FROM 3PM UNTIL 10PM AT THE ANDERSON DANCE PAVILLION.

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