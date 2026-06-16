FREE RIVER-CADE BLUEGRASS FESTIVAL TAKES PLACE SATURDAY

THE CITY’S RIVERFRONT WILL BE ALIVE WITH THE SOUNDS OF BLUEGRASS THIS SATURDAY.
PHYL CLAEYS OF RIVER-CADE SAYS IT’S TIME FOR THE ANNUAL FREE MUSIC FESTIVAL AT THE ANDERSON DANCE PAVILLION:
BLUEGRASS3 OC…..BANDS COMING. :08
THE FESTIVAL BEGINS WITH A WELL KNOWN LOCAL BAND:
BLUEGRASS4 OC…..FOX CROSSING. :21
CLAEYS SAYS YOU CAN BRING YOUR OWN COOLER TO THE SHOW, BUT THERE WILL BE FOOD TRUCKS ON SITE:
BLUEGRASS5 OC……SELLING THEIR CRAFTS. :14
AGAIN, THE FREE FESTIVAL IS THIS SATURDAY FROM 3PM UNTIL 10PM AT THE ANDERSON DANCE PAVILLION.