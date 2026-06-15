SIOUXLAND DISTRICT HEALTH TO HOST COMMUNITY FAIR WEDNESDAY

SIOUXLAND DISTRICT HEALTH DEPARTMENT WILL BE HOSTING A FREE COMMUNITY WIDE HEALTH FAIR THIS WEDNESDAY AFTERNOON FROM 4:00PM- 6:00 P.M IN THEIR PARKING LOT AT 1014 NEBRASKA STREET.
THE EVENT WILL OFFER FREE HEALTH SCREENINGS, PREVENTION EDUCATION, FREE FOOD AND SNACKS.
THOSE ATTENDING WILL HAVE PLENTY OF OPPORTUNITIES TO LEARN ABOUT MAINTAINING A HEALTHY LIFESTYLE.
PARTICIPANTS WILL GET THE CHANCE TO ENJOY INTERACTIVE GAMES, WIN PRIZES, AND CONNECT WITH LOCAL HEALTH RESOURCES.
A PRODUCE GIVEAWAY FOR THE FIRST 100 PEOPLE WHO ATTEND IS PROVIDED BY MOLINA HEALTHCARE.
SIOUXLAND DISTRICT HEALTH DEPARTMENT SERVES AS THE PUBLIC HEALTH AGENCY FOR WOODBURY COUNTY, PROVIDING OVER 20 DIFFERENT PROGRAMS AND SERVICES TO COUNTY RESIDENTS.