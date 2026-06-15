L.G. EVERIST CELEBRATES 150 YEARS IN BUSINESS

THE SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE HOSTED A LUNCHEON MONDAY TO CELEBRATE THE 150TH ANNIVERSARY OF L.G. EVERIST, INCORPORATED.
ROB EVERIST IS THE CURRENT PRESIDENT AND CEO OF THE COMPANY FOUNDED IN 1876 BY COAL MERCHANT LUCIUS GARLAND EVERIST:
EVERIST1 OC……FROM THERE. :23
THE COMPANY HAS GROWN INTO A FIFTH-GENERATION FAMILY-OWNED CONSTRUCTION BUSINESS EMPLOYING AROUND 500 PEOPLE. WITH OPERATIONS ACROSS THE MIDWEST, COLORADO, AND CALIFORNIA.
EVERIST SAYS THE COMPANY CONTINUES TO EVOLVE AS TECHNOLOGY CHANGES, BUT SOME THINGS STAY THE SAME:
EVERIST2 OC………GO AWAY. :18
DEBI DURHAM, DIRECTOR OF THE IOWA ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY AND IOWA FINANCE AUTHORITY KEYNOTED THE CELEBRATION:
EVERIST3 OC……..COMPANY TOMORROW. ;18
EVERIST SAYS THE COMPANY IS INVOLVED IN THE FIFA WORLD CUP SOCCER TOURNAMENT GAMES, PROVIDING 400 TONS OF SAND AS A BASE PER STADIUM IN SIX U.S. LOCATIONS AS WELL AS STADIUMS IN CANADA AND MEXICO:
EVERIST4 OC…PIT IN COLORADO. :16
THE COMPANY ALSO ANNOUNCED IT WAS SPONSORING A DRONE SHOW AS PART OF THE ANNUAL SATURDAY IN THE PARK OUTDOOR CONCERT IN SIOUX CITY ON JULY 4TH.