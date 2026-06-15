IOWA GOVERNOR’S RACE KEYS STATE POLITICAL CONVENTIONS

REPUBLICANS AND DEMOCRATS ARE PLANNING THEIR CAMPAIGN STRATEGIES LEADING UP TO THIS NOVEMBER’S GENERAL ELECTIONT IN IOWA FOLLOWING THEIR WEEKEND STATE CONVENTIONS.
THE RACE FOR GOVERNOR FEATURES REPUBLICAN BUSINESSMAN AND FORMER SIOUX CITYAN ZACH LAHN RUNNING AGAINST DEMOCRAT ROB SAND, THE CURRENT STATE AUDITOR.
GOVERNOR KIM REYNOLDS, WHO DID NOT BACK A CANDIDATE IN THE G-O-P PRIMARY, CALLED LAHN THE REAL DEAL.
GOVRACE1 OC……IN IOWA FIRST.” :14
LAHN THANKED G-O-P DELEGATES FOR UNITING BEHIND HIS CAMPAIGN AND CLOSED HIS REMARKS BY CALLING ROB SAND — HIS DEMOCRATIC OPPONENT — THE ESTABLISHMENT CANDIDATE.
GOVRACE2 OC…….THAT HE IS.” :17
SAND SPOKE TO DEMOCRATIC DELEGATES THAT MET 12 MILES AWAY AND INFERRED REPUBLICANS WERE USING SCARE TACTICS:
GOVRACE3 OC……STATE OF IOWA. :15
DEMOCRATIC PARTY CHAIR RITA HART SAYS THE PARTY HAS BUILT THE BIGGEST GRASSROOTS OPERATION IT’S HAD IN A DECADE.
GOVRACE4 OC……MAKE A DIFFERENCE.” :11
THE GENERAL ELECTION IS ON NOVEMBER 3RD — 141 DAYS AWAY.
RADIO IOWA