FISCHER COMMENTS ON IRAN PEACE AGREEMENT PROPOSAL

PRESIDENT TRUMP EXPECTED A PEACE DEAL TO BE SIGNED WITH IRAN ON SUNDAY AND FOR THE STRAIT OF HORMUZ TO REOPEN AFTER THAT.
REPUBLICAN U.S. SENATOR DEB FISCHER OF NEBRASKA SERVES ON THE SENATE ARMED SERVICES COMMITTEE AND TOLD FOX NEWS SUNDAY MORNING SHE SUPPORTS PRESIDENT TRUMP AND WAS HOPEFUL IRAN WOULD SIGN AND LIVE UP TO WHATEVER TERMS WERE AGREED TO:
FISCHER IRAN1 OC…….THAT’S THERE. :16
FISCHER SAYS IRAN HAS BEEN SUPPORTING TERRORISM ACTIVITIES AND KILLING AMERICANS FOR THE LAST 47 YEARS:
FISCHER IRAN2 OC….THE UNITED STATES. :21
FISCHER WAS ASKED IF THE FIGHTING WITH IRAN WAS WORTH THE COST, INCLUDING THE AMERICANS LIVES LOST:
FISCHER IRAN3 OC……UNDER PRESIDENT TRUMP. :21
THE JCPOA REFERRED TO IS THE 2015 JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION WIDELY KNOWN AS THE IRAN NUCLEAR DEAL, THAT WAS AN AGREEMENT BETWEEN IRAN AND THE U.S, U.K, FRANCE, RUSSIA, CHINA, PLUS GERMANY.
IT WAS DESIGNED TO LIMIT IRAN’S NUCLEAR PROGRAM IN EXCHANGE FOR THE LIFTING OF ECONOMIC AND NUCLEAR-RELATED SANCTIONS.
Audio from Fox News Sunday/File photo