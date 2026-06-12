ORGANIZING A BLOOD DRIVE CAN EARN YOU A SCHOLARSHIP

THE JOHNSTON-BASED LIFESERVE BLOOD CENTER IS LAUNCHING A PROGRAM THAT REWARDS IOWA HIGH SCHOOL STUDENTS WHO ORGANIZE SUCCESSFUL BLOOD DRIVES WITH SCHOLARSHIPS AND RECOGNITION WHILE MAKING A DIFFERENCE IN THEIR COMMUNITIES.
LIFESERVE SPOKESMAN TIM PALUCH SAYS THE EFFORT CALLS FOR THOSE BLOOD DRIVES TO BE HELD THIS SUMMER, ANYTIME BEFORE LABOR DAY, AND TO BE SPEARHEADED BY STUDENTS.
DRIVE1 OC….THAT DONATION :18
TO BE ELIGIBLE FOR A SCHOLARSHIP, STUDENTS MUST RECRUIT DONORS, ACT AS THE CHAIRPERSON FOR THE BLOOD DRIVE, AND REGISTER 25 DONORS TO EARN A 250-DOLLAR AWARD, OR 40 DONORS TO EARN A 500-DOLLAR SCHOLARSHIP.
DRIVE2 OC….THE LIST :22
THE AGENCY TYPICALLY SEES DEMAND FOR BLOOD PRODUCTS RISE DURING THE SUMMER MONTHS, WHILE AT THE SAME TIME, THERE’S A SIGNIFICANT DROP IN THE NUMBER OF DONATIONS AND BLOOD DRIVES.
DRIVE3 OC….THEIR OWN DRIVES :20
EACH BLOOD DONATION HAS THE ABILITY TO IMPACT THREE LIVES.
THE NON-PROFIT LIFESERVE BLOOD CENTER PROVIDES BLOOD PRODUCTS TO MORE THAN 175 HOSPITALS IN IOWA, SOUTH DAKOTA, NEBRASKA AND ILLINOIS.
FIND OUT MORE AT http://LIFESERVEBLOODCENTER.ORG