MUSEUM TO DISPLAY SIOUX CITY’S PART IN AMERICA 250 EXHIBIT

A NEW EXHIBIT SHOWING HOW SIOUX CITY’S HISTORY INTERSECTS WITH SEVERAL MAJOR THEMES IN AMERICAN HISTORY IS DEBUTING THIS WEEKEND AT THE SIOUX CITY PUBLIC MUSEUM.
CURATOR MATT ANDERSON SAYS THE PHOTOS AND ARTIFACTS ON DISPLAY EXAMINES THOSE CONNECTIONS AS PART OF SIOUX CITY & THE US AT 250.
250MATT1 OC…….WE KNOW TODAY. :12
(former Sioux City Stockyards area)
HE SAYS SIOUX CITY & THE US AT 250 DEMONSTRATES HOW OUR COMMUNITY HAS CONTINUALLY ADAPTED TO CHANGE WHILE CONTRIBUTING TO THE LARGER AMERICAN STORY:
250MATT2 OC……..USE OF THAT WAS HERE. :20
ANDERSON SAYS SOME OF THE EXHIBIT DEALS WITH THE AREA BEFORE SIOUX CITY WAS ACTUALLY BUILT HERE, INCLUDING THE LEWIS AND CLARK EXPEDITION:
250MATT3 OC…..FIRST SETTLERS CAME. :18
AND THE EXHIBIT FEATURES MORE MODERN EVENTS TOO, SUCH AS THE CRASH OF UNITED FLIGHT 232 AND THE BEGINNINGS OF GATEWAY COMPUTERS:
250MATT4 OC…..WAS EVER SOLD. :15
(4th & Pierce Streets in 1909)
THE SIOUX CITY HISTORY 250 EXHIBIT WILL BE ON DISPLAY AT THE PUBLIC MUSEUM LOCATED AT 4TH AND NEBRASKA STREETS THROUGH OCTOBER 4TH.