LAHN TO NOMINATE DEREK WULF FOR IOWA LT. GOVERNOR

REPUBLICAN GUBERNATORIAL NOMINEE ZACH LAHN HAS ANNOUNCED THAT HE WILL NOMINATE STATE REPRESENTATIVE DEREK WULF TO SERVE AS IOWA’S NEXT LIEUTENANT GOVERNOR.
WULF IS A FOURTH-GENERATION IOWA FARMER, RANCHER AND BUSINESSMAN WHO CHAIRS THE IOWA HOUSE AGRICULTURE COMMITTEE,
WULF ALSO SERVED AS A CO-CHAIR OF PRESIDENT DONALD TRUMP’S FARMERS FOR TRUMP COALITION IN IOWA.
LAHN SAYS “DEREK HAS BEEN AN IOWA FIRST FIGHTER FOR YEARS IN THE LEGISLATURE. WHETHER IT WAS LEADING ON RIGHT TO REPAIR, DEFENDING PRIVATE PROPERTY RIGHTS, OR STOPPING CORPORATE OVERREACH” .
LAHN SAYS HE IS “VERY PROUD TO HAVE HIM PARTNER WITH HIM ON THIS CAMPAIGN AND LOOK FORWARD TO SERVING WITH HIM AT THE CAPITOL.”
WULF SAYS HE’S “HONORED TO STAND WITH ZACH LAHN TO FIGHT TO SAVE IOWA’S FUTURE.
HE SAYS “OUR IDENTITY, OUR VALUES, AND OUR WAY OF LIFE ARE UNDER ASSAULT LIKE NEVER BEFORE,”
WULF AND HIS FAMILY OPERATE A LIVESTOCK AND CROP FARM IN NORTHEAST IOWA.
WULF’S NAME WILL BE OFFICIALLY PLACED INTO NOMINATION BEFORE DELEGATES AT THE REPUBLICAN STATE CONVENTION ON SATURDAY.