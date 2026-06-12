COURT ORDER CONFIRMS GAUSMAN LAWSUIT VS SC SCHOOL BOARD IS DISMISSED

A COURT ORDER ISSUED THURSDAY FOLLOWS UP THE IOWA SUPREME COURT’S RULING IN APRIL THAT THE SIOUX CITY SCHOOL BOARD DID NOT VIOLATE THE OPEN MEETINGS ACT DURING A JANUARY 24, 2022 CLOSED SESSION INVOLVING AN EVALUATION OF FORMER SUPERINTENDENT DR. PAUL GAUSMAN.
THE HIGH COURT AT THAT TIME ALSO AFFIRMED THE DISTRICT COURT’S RULING THAT A NOVEMBER 30, 2022 CLOSED SESSION DID NOT VIOLATE IOWA CODE.
THE NEW ORDER FROM DISTRICT JUDGE JEFFREY NEARY CONFIRMS GAUSMAN’S PETITION IS DISMISSED WITH COURT COSTS NOW TAXED TO HIM AND THE COURT’S PRIOR ORDER ASSESSING ATTORNEY FEES AGAINST THE DEFENDANTS IS ALSO VACATED AND THE JUDGMENT IS SET ASIDE.
THAT MEANS GAUSMAN IS NOW RESPONSIBLE FOR OVER $52,700 IN COSTS PREVIOUSLY ASSESSED TO FORMER SCHOOL BOARD CHAIRMAN DAN GREENWELL.
THE RULINGS DEALT WITH A LAWSUIT GAUSMAN FILED AGAINST THE SCHOOL DISTRICT, GREENWELL AND BOARD MEMBERS JAN GEORGE, BOB MICHAELSON AND TAYLOR GOODVIN ALLEGING THE MEETINGS VIOLATED THE OPEN MEETINGS ACT.
KSCJ file photo