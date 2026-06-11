SAND & MUHLBAUER MAKE 1ST PUBLIC CAMPAIGN STOP

IOWA DEMOCRATIC CANDIDATE FOR GOVERNOR ROB SAND JOINED HIS RUNNING MATE IN THEIR FIRST PUBLIC APPEARANCE WEDNESDAY NIGHT IN MANNING.
AROUND 200 PEOPLE ATTENDED THE CAMPAIGN STOP NEAR DAVE MUHLBAUER’S FARM.
THE CRAWFORD COUNTY SUPERVISOR IS SAND’S PICK FOR LT. GOVERNOR:
MANNING1 OC……WHAT THEY’VE DONE. :12
MUHLBAUER IS THE ONLY ELECTED DEMOCRAT FROM CRAWFORD COUNTY.
HE TOLD REPORTERS HIS TOP PRIORITY;
MANNING2 OC…..NEXT GOVERNOR. :09
ROB SAND SAYS THEY BOTH WANT TO FIX A BROKEN POLITICAL SYSTEM.
HE HAS STARTED HIS CAMPAIGN TRYING TO APPEAL TO REPUBLICANS AND INDEPENDENTS AND TOOK AIM AT THE TWO PARTY SYSTEM:
MANNING3 OC…..A PARTY. ;15
THE CANDIDATES ALSO TALKED ABOUT THE IMPORTANCE OF CLEAN WATER, ACCOUNTABILITY FOR EDUCATION SAVINGS ACCOUNTS, AND MAKING SURE COMMUNITIES AREN’T TAKEN ADVANTAGE OF BY DATA CENTERS.
Sheila Brummer IPR