PILLEN ISSUES EMERGENCY PROCLAMATIONS

NEBRASKA GOVERNOR JIM PILLEN HAS ISSUED SEVERAL EMERGENCY DECLARATIONS TO PROVIDE STATE RESOURCES IN AREAS THAT HAVE EXPERIENCED DESTRUCTIVE WEATHER EVENTS.
THE MOST CURRENT SITUATION INVOLVES THE SOUTH FORK FIRE THAT HAS BURNED NEARLY 9,000 ACRES SINCE TUESDAY AFTERNOON.
IN ADDITION TO THAT EMERGENCY DECLARATION, PILLEN HAS ISSUED TWO OTHERS FOR WILDFIRES THAT BROKE OUT IN MAY, BOTH IMPACTING DAWES COUNTY.
THE ASH POLE FIRE, SOUTHEAST OF CHADRON, CONSUMED MORE THAN 1,000 ACRES IN MID-MAY.
THE CLAY CREEK FIRE, ALSO SOUTHEAST OF CRAWFORD, IGNITED A WEEK OR SO LATER.
IN MAY, MULTIPLE COUNTIES ALSO EXPERIENCED WIDESPREAD DAMAGE RESULTING FROM SEVERE WEATHER FROM MAY 15-18.
GOVERNOR PILLEN HAS ISSUED AN EMERGENCY PROCLAMATION COVERING THURSTON, NEMAHA AND SEVEN OTHER COUNTIES.