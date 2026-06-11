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OSBORN TURNS IN SIGNATURES FOR NEBRASKA NOVEMBER ELECTION

By
Woody Gottburg
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NEBRASKA U.S. SENATE CANDIDATE DAN OSBORN HAS TURNED IN PETITION SIGNATURES TO PUT HIMSELF ON THE BALLOT FOR THE NEBRASKA GENERAL ELECTION.

OSBORN HELD A NEWS CONFERENCE THURSDAY BEFORE HIS CAMPAIGN SUBMITTED THE SIGNATURES.

HIS CAMPAIGN HAD ABOUT 12-THOUSAND FIVE-HUNDRED SIGNATURES, WITH STAFF MEMBERS CARRYING THREE BOXES FULL OF THEM OUT OF THE ROOM FOLLOWING THE NEWS CONFERENCE.

OSBORN SAYS THAT “WORKING CLASS PEOPLE DESERVE A SEAT AT THE TABLE IN THE UNITED STATES SENATE.”

HE IS RUNNING AS AN INDEPENDENT CANDIDATE FOR THE U.S. SENATE SEAT HELD BY PETE RICKETTS.

CAMPAIGN PHOTO

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