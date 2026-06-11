OSBORN TURNS IN SIGNATURES FOR NEBRASKA NOVEMBER ELECTION

NEBRASKA U.S. SENATE CANDIDATE DAN OSBORN HAS TURNED IN PETITION SIGNATURES TO PUT HIMSELF ON THE BALLOT FOR THE NEBRASKA GENERAL ELECTION.
OSBORN HELD A NEWS CONFERENCE THURSDAY BEFORE HIS CAMPAIGN SUBMITTED THE SIGNATURES.
HIS CAMPAIGN HAD ABOUT 12-THOUSAND FIVE-HUNDRED SIGNATURES, WITH STAFF MEMBERS CARRYING THREE BOXES FULL OF THEM OUT OF THE ROOM FOLLOWING THE NEWS CONFERENCE.
OSBORN SAYS THAT “WORKING CLASS PEOPLE DESERVE A SEAT AT THE TABLE IN THE UNITED STATES SENATE.”
HE IS RUNNING AS AN INDEPENDENT CANDIDATE FOR THE U.S. SENATE SEAT HELD BY PETE RICKETTS.
CAMPAIGN PHOTO