FIREWORKS SALES WILL SOON BE UNDERWAY BUT USE IS LIMITED

THE 4TH OF JULY IS GETTING CLOSER AND PEOPLE ARE GETTING READY TO START BUYING FIREWORKS.
FIRE MARSHALL MIKE AESOPH REMINDS RESIDENTS THAT THERE ARE ONLY A COUPLE OF DAYS THAT YOU MAY LEGALLY IGNITE FIREWORKS IN SIOUX CITY;
FW1 OC…TILL 11PM. :12
AESOPH SAYS YOU CAN ONLY SHOOT THEM OFF ON PRIVATE PROPERTY THAT YOU HAVE PERMISSION TO USE THEM ON:
FW2 OC……..YOUR OWN PROPERTY. :20
ALSO, BE AWARE THAT YOU CAN BE HELD RESPONSIBLE FOR DAMAGE CAUSED TO SURROUNDING PROPERTY:
FW3 OC…….SPACE YOU HAVE. :24
AND PLEASE MAKE SURE THAT YOU HAVE A BUCKET OF WATER HANDY TO DRENCH THE USED FIREWORKS TO REDUCE THE RISK OF A FIRE WHEN YOU DISPOSE OF THEM:
FW4 OC……TO COOL OFF. :25
REMEMBER ALSO THAT LOUD FIREWORKS CAN TRIGGER HORRIBLE MEMORIES FOR SOME VETERANS WITH P-T-S-D AND ALSO AFFECT PETS.
HAVE FUN AND ENJOY THE 4TH OF JULY HOLIDAY AS WE CELEBRATE THE 250TH BIRTHDAY OF OUR COUNTRY, BUT BE CONSIDERATE OF OTHERS.