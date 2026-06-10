FEW PROVISIONAL BALLOTS IN WOODBURY COUNTY PRIMARY CANVASS

WOODBURY COUNTY AUDITOR AND ELECTIONS COMMISSIONER MICHELLE SKAFF UPDATED COUNTY SUPERVISORS ON THE LOCAL BALLOTS CAST IN THE JUNE 2ND IOWA PRIMARY.
SKAFF SAYS THERE WERE A FEW PROVISIONAL BALLOTS TO DEAL WITH IN THE VOTE CANVASS:
CANVASS4 OC……..PRODUCE THEIR I.D. :28
SHE SAYS THREE OTHER BALLOTS THAT WERE MAILED IN WERE REJECTED BECAUSE THEY ARRIVED AFTER 8PM ON ELECTION DAY.
SKAFF SAYS THERE WERE NOT CANDIDATES NOMINATED BY THE DEMOCRATIC OR REPUBLICAN PARTY FOR A FEW POSITIONS;
CANVASS5 OC…….COUNTY TREASURER. :16
NO CANDIDATE FOR THOSE POSITIONS RECEIVED ENOUGH WRITE-IN VOTES TO LEGALLY QUALIFY TO BE LISTED ON THE NOVEMBER BALLOT.
ONLY TWO PEOPLE RECEIVED TEN OR MORE WRITE-INS FOR REPUBLICAN COUNTY SUPERVISOR DISTRICT 4:
CANVASS6 OC…….TEN WRITE INS. :22
THE COUNTY SUPERVISORS APPROVED THE RECEIPT OF THE CANVASS OF VOTES TO BE FORWARDED TO THE STATE AS OFFICIAL VOTES.
9555 PEOPLE VOTED IN WOODBURY COUNTY ON JUNE 2ND, 7428 ON ELECTION DAY WITH 2127 BY ABSENTEE BALLOT.