CORN MURAL FEATURED IN ART CENTER’S “PASTURE TO PRESENT”

THE FIRST FLOOR OF THE SIOUX CITY ART CENTER HAS BEEN TRANSFORMED WITH TWO EXHIBITS THAT CELEBRATES IOWA’S AGRICULTURAL HERITAGE.
CURATOR CHRISTOPHER ATKINS SAYS WHEN YOU ENTER THE FACILITY TO VIEW “PASTURE TO PRESENT”, YOU WILL SEE A COLORFUL DISPLAY:
CORNART1 OC…..DES MOINES ART CENTER. :17
AND YOU WILL THINK YOU ARE AT THE STATE FAIR, BECAUSE A BUTTER COW IS PART OF THE BIG SCULPTURE, WITH MANY OTHER FAIR RELATED PIECES:
CORNART2 OC…….FOR THIS EXHIBITION. :12
ATKINS SAYS THE GILCHRIST GALLERY ON THE FIRST FLOOR IS DISPLAYING THE RETURN TO SIOUX CITY OF A RESTORED CLASSIC WORK OF ART BY GRANT WOOD;
CORNART3 OC…….THEY’RE BACK. :22
ATKINS SAYS THERE HAS BEEN GREAT ANTICIPATION TO SEE THE CORN MURALS RESTORED CLOSER TO WHAT GRANT WOOD CREATED A HUNDRED YEARS AGO:
CORNART4 OC……PART OF THE EXHIBITION. :13
THERE ARE SEVERAL OTHER RELATED WORKS ON DISPLAY ON LOAN TO THE ART CENTER TO COMPLIMENT THE CORN MURAL RETURN.
ATKINS HOPES THAT SOMEONE IN THE AREA CAN ALSO HELP THE ART CENTER WITH CORN MURAL HISTORY:
CORNART5 OC…….FOR US TO HAVE. :16
THE AGRICULTURAL ART EXHIBIT OFFICIALLY OPENS SATURDAY AT THE SIOUX CITY ART CENTER AND WILL BE ON DISPLAY UNTIL DECEMBER 6TH.
THE CORN MURAL IS HOME TO STAY PERMANENTLY HERE IN SIOUX CITY AND WILL REMAIN ON DISPLAY AT THE ART CENTER.