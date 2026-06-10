BEMUS REACHES SETTLEMENT WITH SC SCHOOL DISTRICT

A SIOUX CITY SCHOOL ADMINISTRATOR WHO FILLED IN FOR A SUPERINTENDENT ON LEAVE IS RECEIVING A $325,000 SETTLEMENT.
IN THE SETTLEMENT, ANGELA BEMUS AGREED TO RESIGN AND NOT PURSUE LEGAL ACTION.
BEMUS HAD FILED A COMPLAINT WITH THE IOWA OFFICE OF CIVIL RIGHTS, SAYING SHE FACED DISCRIMINATION AND HARASSMENT.
SHE WORKED FOR THE SCHOOL DISTRICT FOR 20 YEARS AND HAS BEEN ON MEDICAL LEAVE SINCE EARLY FEBRUARY.
BEMUS LED THE SCHOOL DISTRICT WHEN FORMER SUPERINTENDENT JUAN CORDOVA WAS PLACED ON ADMINISTRATIVE LEAVE IN NOVEMBER.
CORDOVA RESIGNED HIS POSITION AT THE END OF MARCH.
BEMUS WILL BEGIN A NEW JOB AS A PRINCIPAL WITH THE SERGEANT BLUFF-LUTON SCHOOL DISTRICT STARTING JULY 1ST.
Sheila Brummer IPR