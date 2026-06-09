OUTDOOR FASHION SHOW TO BE HELD ON DOWNTOWN 4TH STREET

THIS SATURDAY, DOWNTOWN PARTNERS AND MAC’GYVER MODELS WILL PRESENT RUNWAY SIOUX CITY, A ONE-DAY OUTDOOR FASHION SHOW AT 4TH AND NEBRASKA STREETS.
VICTORIA MENDIOLA IS THE FOUNDER AND DIRECTOR OF MAC’GYVER MODELS:
MODELS1 OC….THEIR PRODUCTS. :17
MENDIOLA STARTED THE MODELING ACADEMY LAST AUGUST IN SIOUX CITY:
MODELS2 OC…….ALL SIZES. :19
SHE SAYS THE RUNWAY WILL EXTEND A BLOCK DOWN 4TH STREET AND THERE WILL BE CHILDREN PARTICIPATING ALONG WITH THE ADULT MODELS:
MODELS3 OC….GET INVOLVED. :14
THE EVENT TAKES PLACE SATURDAY FROM 2:00PM – 9:00PM
IT WILL ALSO INCLUDE A SILENT AUCTION WITH A VARIETY OF VENDORS AND FOOD TRUCKS.
TICKETS ARE AVAILABLE THROUGH THE DOWNTOWN PARTNERS WEBSITE AT DOWNTOWN SIOUX CITY DOT COM.