GRASSLEY PUSHES FOR MORE DEFENSE FUNDING

ANOTHER DEADLINE TO AVOID A FEDERAL GOVERNMENT SHUTDOWN LOOMS IN SEPTEMBER AND THERE’S ALREADY BITTER DIVISION BETWEEN THE TWO PARTIES OVER DEFENSE SPENDING.
PRESIDENT TRUMP IS ASKING FOR ONE-AND-A-HALF TRILLION DOLLARS FOR THE MILITARY, WHICH DEMOCRATS SAY IS FAR TOO MUCH.
IOWA REPUBLICAN SENATOR CHUCK GRASSLEY SAYS THE WAR IN IRAN HAS TURNED THE TABLES AND THE PENTAGON NEEDS MORE BACKING.
DEFENSE8 OC……MAKE IT UP” :14
GRASSLEY SAYS THERE’S AN “IMMEDIATE CONCERN” ABOUT AMERICA’S STOCKPILE OF WEAPONS, ESPECIALLY MISSILES AND AMMUNITION.
DEFENSE9 OC……..”TYPICALLY SPEND” :16
IF THERE’S A SUPPLEMENTAL SPENDING BILL ON DEFENSE, GRASSLEY SAYS HE WOULD TRY TO ADD AN AMENDMENT AUTHORIZING THE NATIONWIDE SALE OF E-15 YEAR-ROUND.
DEFENSE10 OC……”CORN FARMERS” :17
THE U-S HOUSE PASSED A BILL LAST MONTH THAT ELIMINATES THE E-P-A RULE THAT CITES SMOG CONCERNS AS THE BASIS FOR PREVENTING FUEL WITH A 15% BLEND OF ETHANOL FROM BEING SOLD DURING THE SUMMER.
THE BILL IS CURRENTLY STALLED IN THE SENATE.