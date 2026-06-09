CITY POLICE TO ADD MORE FLOCK CAMERAS

THE SIOUX CITY COUNCIL HAS APPROVED EXPANDING THE CITY’S USE OF AUTOMATED LICENSE PLATE READERS.
A DOZEN FLOCK SAFETY CAMERAS HAVE BEEN IN OPERATION SINCE THE FALL OF 2024.
THE POLICE DEPARTMENT RECEIVED A GRANT TO ADD 21 MORE.
AT MONDAY’S COUNCIL MEETING, BRETT WATCHORN, A LOCAL CITIZEN STATED THAT THE CAMERAS ARE A GROSS INVASION OF PRIVACY.
FLOCK1 OC……..REMAIN FREE. :08
MAYOR BOB SCOTT WAS THE ONLY COUNCIL MEMBER WHO VOTED AGAINST APPROVING A GRANT OF MORE THAN $77,000 DOLLARS FROM THE STATE OFFICE OF DRUG CONTROL TO PAY FOR THE EXTRA CAMERAS.
THE CAMERAS READ LICENSE PLATES OF VEHICLES AND ALERT CITY AND COUNTY AUTHORITIES OF SIGHTINGS AND LOCATIONS OF VEHICLES WHOSE DRIVER OR PASSENGERS ARE SUSPECTS IN CRIMINAL ACTIVITY
THE CITY COUNCIL HAD APPROVED APPLYING FOR THE CAMERA GRANT BACK IN FEBRUARY.
MONDAY’S VOTE APPROVES THE USE OF THE STATE GRANT.
Sheila Brummer contributed story/file photo