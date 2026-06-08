SD RUNOFF ABSENTEE VOTING BEGINS FRIDAY

ABSENTEE VOTING FOR THE UPCOMING SOUTH DAKOTA REPUBLICAN GUBERNATORIAL RUNOFF ELECTION ON JULY 28TH BEGINS THIS COMING FRIDAY, JUNE 12.
SOUTH DAKOTA SECRETARY OF STATE MONAE JOHNSON SAYS SINCE THE REPUBLICAN RUNOFF ELECTION IS A CONTINUATION OF THE PRIMARY ELECTION, VOTERS WHO PREVIOUSLY REQUESTED AN ABSENTEE BALLOT FOR THE PRIMARY ELECTION ARE ELIGIBLE TO VOTE ABSENTEE IN THE RUNOFF ELECTION.
THOSE VOTERS DO NOT NEED TO SUBMIT A NEW ABSENTEE BALLOT APPLICATION AS IT WILL BE MAILED OUT BY THE COUNTY AUDITOR.
SOUTH DAKOTA VOTERS WHO DID NOT REQUEST AN ABSENTEE BALLOT FOR THE PRIMARY ELECTION BUT WOULD LIKE TO VOTE ABSENTEE IN THE REPUBLICAN RUNOFF ELECTION MUST SUBMIT AN ABSENTEE BALLOT APPLICATION TO THEIR COUNTY AUDITOR BY JULY 27, AT 5:00 P.M.
WHEN COMPLETING THE ABSENTEE BALLOT REQUEST FORM, VOTERS SHOULD SELECT PRIMARY ELECTION ON THE FORM.