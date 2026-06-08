PEIRCE MANSION TO HOST OPEN HOUSE

AN OPEN HOUSE FEATURING THE VICTORIAN-ERA STYLE PEIRCE MANSION WILL TAKE PLACE TUESDAY AT 2901 JACKSON STREET.
A SPECIAL PRESENTATION ON THE HISTORY OF THE MANSION WILL BE PRESENTED INSIDE THE MANSION AT 5:15 P.M. AND AGAIN AT 6:15 P.M. BY HALEY AGUIRRE, ARCHIVAL CLERK OF THE SIOUX CITY PUBLIC MUSEUM.
THE HISTORIC MANSION WAS BUILT IN 1893 BY LOCAL DEVELOPER JOHN PEIRCE,
THE HOME WAS PURCHASED BY THE JUNIOR LEAGUE OF SIOUX CITY FOR $10,000 IN 1958.
AFTER BEING DONATED TO THE CITY OF SIOUX CITY FOR USE AS A CULTURAL BUILDING, IT SERVED AS THE SITE OF THE SIOUX CITY PUBLIC MUSEUM FROM 1961 TO 2011.
THE MANSION IS LISTED ON THE NATIONAL REGISTER OF HISTORIC PLACES.
THE OPEN HOUSE BEGINS AT 5 P.M.
KSCJ file photo