MORE IOWA SOLDIERS TO DEPLOY OVERSEAS

ANOTHER GROUP OF IOWA NATIONAL GUARD SOLDIERS WILL SOON BE DEPLOYING FOR DUTY OVERSEAS.
THE HEADQUARTERS OF THE 734TH REGIONAL SUPPORT GROUP BASED AT CAMP DODGE JOINT MANEUVER TRAINING CENTER IN JOHNSTON ARE PREPARING FOR A JULY 2026 DEPLOYMENT IN SUPPORT OF OPERATION ATLANTIC RESOLVE.
OPERATION ATLANTIC RESOLVE SUPPORTS ROTATIONAL DEPLOYMENTS OF U.S. FORCES ACROSS EUROPE TO DEMONSTRATE AMERICA’S COMMITMENT TO NATO ALLIES AND PARTNERS WHILE ENHANCING READINESS AND REGIONAL SECURITY.
THEIR MISSION WILL SUPPORT THE OPERATIONAL READINESS OF U.S. AND MULTINATIONAL FORCES ACROSS THE BALTIC REGION.
ADDITIONAL DETAILS REGARDING A SENDOFF CEREMONY IN DES MOINES WILL BE ANNOUNCED AT A LATER DATE.
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