HIBBS CHOSEN FOR SIOUX CITY SCHOOL BOARD

BUSINESSMAN AND SCHOOL VOLUNTEEER JEBRDIAH HIBBS IS THE NEWEST MEMBER OF THE SIOUX CITY SCHOOL BOARD.
THE BOARD VOTED 5-0 TO SELECT HIBBS OVER PAUL WILLIAM RHODES AT A SPECIAL MEETING MONDAY AFTERNOON.
A THIRD CANDIDATE FOR THE POSITION, DR. AMY DEGROOT-HAMMER, WITHDREW HER NAME FROM CONSIDERATION BEFORE MONDAY’S MEETING CONVENED.
HIBBS AND RHODES EACH TOLD THE BOARD WHY THEY WANTED TO BE ON THE SCHOOL BOARD, WHAT THEIR PRIORITIES WERE, AND THEN EACH ANSWERED QUESTIONS AT THE SPECIAL SESSION.
HIBBS SAYS HE HOPED TO HELP THE BOARD MOVE FORWARD AND PUT RECENT ISSUES THAT HAD RAISED PUBLIC CONCERNS BEHIND THEM:
HIBBS1 OC……VERY SUCCESSFUL SCHOOL DISTRICT. :27
HE SAYS STUDENTS SHOULD BE THE NUMBER ONE PRIORITY IN THE DISTRICT:
HIBBS2 OC……..WHY ARE WE HERE? :21
HIBBS IS A PARTS MANAGER FOR MURPHY TRACTORS AND HAS WORKED THERE FOR 15 YEARS.
HE HAS ALSO VOLUNTEERED AT EAST HIGH SCHOOL FOR MORE THAN A DECADE HELPING THE SHOW CHOIR PROGRAM AND TWICE PREVIOUSLY RAN FOR THE SCHOOL BOARD.
HIBBS WAS TO BE SWORN IN AS THE NEW BOARD MEMBER AT THE END OF THEIR REGULAR MONDAY NIGHT MEETING.
HE REPLACES LANCE EHMCKE, WHO RESIGNED FROM THE BOARD LAST MONTH FOR HEALTH REASONS.
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