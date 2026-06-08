GRASSLEY HOPES TO GET BLANCHE CONFIRMED AS FULL TIME ATTORNEY GENERAL

U.S. SENATE JUDICIARY COMMITTEE CHAIRMAN CHUCK GRASSLEY OF IOWA RELEASED A STATEMENT FOLLOWING
PRESIDENT TRUMP’S NOMINATION OF TODD BLANCHE TO BE UNITED STATES ATTORNEY GENERAL ON MONDAY.
BLANCHE, THE SON OF FORMER SIOUX CITY MUSKETEERS HEAD COACH RICH BLANCHE, HAS BEEN SERVING AS INTERIM ATTORNEY GENERAL SINCE EARLY APRIL WHEN HE TOOK OVER FROM PAM BONDI.
GRASSLEY SAYS MAINTAINING THE DEPARTMENT OF JUSTICE’S ABILITY TO PROTECT AMERICANS FROM CRIME AND HOLD CRIMINALS ACCOUNTABLE IS ESSENTIAL FOR THE SAFETY OF AMERICAN FAMILIES.
HE SAYS BLANCHE IS WELL-QUALIFIED AND HAS SHOWN HIS DEDICATION TO RESTORING LAW AND ORDER ACROSS OUR COUNTRY.
GRASSLEY SAYS THE SENATE JUDICIARY COMMITTEE’S WORK TO PROCESS BLANCHE’S NOMINATION IS UNDERWAY.