SCHOOL BOARD TO APPOINT NEW MEMBER MONDAY

THE SIOUX CITY SCHOOL BOARD WILL CONDUCT A SPECIAL SESSION MONDAY AFTERNOON AT 4:30PM.
THE BOARD WILL HEAR STATEMENTS FROM THE THREE PEOPLE WHO HAVE SUBMITTED LETTERS OF INTEREST FOR THE CURRENT BOARD MEMBER VACANCY.
PAUL WILLIAM RHODES, DR. AMY DEGROOT-HAMMER AND JEBEDIAH HIBBS HAVE ALL APPLIED TO REPLACE LANCE EHMCKE ON THE BOARD.
EHMCKE RESIGNED AT THE END OF THE MAY 11TH BOARD MEETING, CITING HEALTH REASONS.
FOLLOWING THE STATEMENTS FROM THE THREE APPLICANTS, THE SCHOOL BOARD WILL THEN APPOINT ONE OF THEM TO FILL THAT BOARD VACANCY.
THE SCHOOL BOARD WILL THEN RECONVENE AT 6PM FOR THEIR REGULAR MEETING.
THE NEW BOARD MEMBER WILL BE SWORN IN AT THE CONCLUSION OF THE REGULAR MEETING.