MOTORCYCLIST INJURED IN PLYMOUTH COUNTY CRASH

A MOTORCYCLE DRIVER IS HOSPITALIZED WITH CRITICAL INJURIES FOLLOWING AN ACCIDENT FRIDAY NIGHT IN PLYMOUTH COUNTY.
THE PLYMOUTH COUNTY SHERIFF SAYS THE ACCIDENT HAPPENED AT 10:12PM EAST OF HIGHWAY 3 AND MARBLE AVENUE.
WITNESSES TOLD DEPUTIES THE MOTORCYCLE ACCELERATED AT A HIGH SPEED, FAILED TO NEGOTIATE A CURVE, AND LEFT THE ROADWAY.
THE WITNESSES WERE ATTEMPTING LIFE SAVING MEASURES ON THE INJURED DRIVER WHEN DEPUTIES ARRIVED.
THE MOTORCYCLE DRIVER WAS TRANSPORTED TO FLOYD VALLEY HOSPITAL AND THEN AIRLIFTED TO SANFORD HOSPITAL IN SIOUX FALLS WITH CRITICAL INJURIES.