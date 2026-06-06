FATAL MOTORCYCLE CRASH IN PLYMOUTH COUNTY

A MOTORCYCLE CRASH IN PLYMOUTH COUNTY FRIDAY NIGHT HAS CLAIMED THE LIFE OF A LE MARS, IOWA MAN..
THE PLYMOUTH COUNTY SHERIFF SAYS THE ACCIDENT HAPPENED AT 10:12PM EAST OF HIGHWAY 3 AND MARBLE AVENUE.
WITNESSES TOLD DEPUTIES THE MOTORCYCLE ACCELERATED AT A HIGH SPEED, FAILED TO NEGOTIATE A CURVE, AND LEFT THE ROADWAY.
THE WITNESSES WERE ATTEMPTING LIFE SAVING MEASURES ON THE INJURED DRIVER WHEN DEPUTIES ARRIVED.
THE MOTORCYCLE DRIVER, 33-YEAR-OLD DAKOTA ACEVEDO, WAS TRANSPORTED TO FLOYD VALLEY HOSPITAL AND THEN AIRLIFTED TO SANFORD HOSPITAL IN SIOUX FALLS WITH CRITICAL INJURIES.
THE SHERIFF SAYS ACEVEDO PASSED AWAY SATURDAY AS A RESULT OF HIS INJURIES.
Updated 9:37pm 6/6/26