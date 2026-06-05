SOUTH SIOUX RECEIVES $40 MILLION DOLLAR FEDERAL LOAN FOR WASTEWATER PLANT

SOUTH SIOUX CITY HAS RECEIVED A $40 MILLION DOLLAR FEDERAL WATER INFRASTRUCTURE FINANCE AND INNOVATION ACT LOAN TO SUPPORT EXPANSION OF THEIR LOCAL WASTEWATER PLANT.
E-P-A ASSISTANT ADMINISTRATOR FOR WATER JESS KRAMER MADE THE ANNOUNCEMENT FRIDAY MORNING IN AN ONLINE NEWS CONFERENCE:
SSCWATER1 OC……FUTURE GENERATIONS. :26
CITY ADMINISTRATOR LANCE HEDQUIST SAYS EXPANDING THE CITY’S WASTEWATER TREATMENT FACILITY WILL HELP RESIDENTIAL GROWTH IN THE COMMUNITY BY IMPROVING AND PROVIDING SERVICE TO SEVERAL NEIGHBORHOOD AREAS:
SSCWATER2 OC…..TREATMENT SYSTEM. :21
HEDQUIST SAYS THE IMPROVED LOCAL WASTEWATER PLANT WILL ALSO ALLOW MANY LOCAL COMPANIES EXPAND PRODUCTION:
SSCWATER3 OC…..SEWER PLANT EXPANSION. :16
HE SAYS THE TOTAL COST OF THE EXPANSION IS $65 MILLION DOLLARS:
SSCWATER4 OC…….REVOLVING LOAN FUND. :08
CONGRESSMAN ADRIAN SMITH, MAYOR ROD KOCH AND GOVERNOR JIM PILLEN ALSO TOOK PART IN THE NEWS CONFERENCE.