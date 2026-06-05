LE MARS MAN SENTENCED ON WEAPONS CHARGES

A LE MARS MAN WHO POINTED A LOADED GUN AT THREE POLICE OFFICERS IN DECEMBER HAS BEEN SENTENCED TO 10 YEARS AND 300 DAYS IN JAIL.
44-YEAR-OLD BRANDYN DOSS WILL SERVE 300 DAYS WITH CREDIT FOR TIME SERVED, WITH 10 YEARS OF HIS SENTENCE SUSPENDED BY DISTRICT JUDGE ZACHARY HINDMAN.
DOSS PLEADED GUILTY TO FIVE CHARGES, INCLUDING ASSAULT ON PERSONS IN CERTAIN OCCUPATIONS WHILE DISPLAYING A DEADLY WEAPON, GOING ARMED WITH INTENT, FIRST-DEGREE HARASSMENT, ASSAULT WHILE DISPLAYING A DEADLY WEAPON, AND FALSE IMPRISONMENT.
AS PART OF A PLEA DEAL, TWO OF THE COUNTS HE WAS CHARGED WITH WERE DISMISSED.
BACK ON DECEMBER 14TH, POLICE WERE CALLED TO A RESIDENCE ON SECOND AVE NW, FOLLOWING UP A REPORT OF AN ARGUMENT BETWEEN TWO MEN.
COURT DOCUMENTS SAY DOSS ANSWERED THE DOOR POINTING A LOADED 9MM HANDGUN AT THREE OFFICERS, AND WAS ARRESTED AFTER OFFICERS TOLD DOSS TO PUT THE GUN DOWN.
DOSS REPORTEDLY TOLD OFFICERS THEY WOULD BE SHOT IF THEY DIDN’T HAVE A WARRANT OR INVITATION.
PRIOR TO THE OFFICERS’ ARRIVAL, DOSS ALLEGEDLY POINTED THE GUN AT ANOTHER MAN IN THE RESIDENCE FOR NEARLY 4 MINUTES AND HAD PREVIOUSLY THREATENED TO KILL TWO FAMILY MEMBERS VIA TEXT MESSAGE.
DOSS WILL SERVE HIS SENTENCE IN THE PLYMOUTH COUNTY JAIL.