GROUNDBREAKING TAKES PLACE FOR NORTHSIDE HOUSING DEVELOPMENT

GROUNDBREAKING CEREMONIES TOOK PLACE FRIDAY AT A NEW HOUSING DEVELOPMENT AT THE NORTH END OF INDIAN HILLS DRIVE THAT WILL BRING 156 NEW HOUSING UNITS TO SIOUX CITY’S NORTH SIDE.
NORTHERN HEIGHTS, DEVELOPED BY LOCAL BUILDER ROD LIEBER OF LIEBER CONSTRUCTION, WILL FEATURE A MIX OF SINGLE-FAMILY HOMES AND TWO, THREE, AND FOUR-UNIT TOWNHOMES.
MANY OF THE HOMES ARE EXPECTED TO BE PRICED BELOW $300,000, CREATING NEW OPPORTUNITIES FOR ATTAINABLE HOMEOWNERSHIP WHILE EXPANDING THE COMMUNITY’S HOUSING INVENTORY.
NORTHERN HEIGHTS IS ONE OF THE LARGEST HOUSING DEVELOPMENTS PROPOSED ON SIOUX CITY’S
NORTH SIDE IN MANY YEARS.
THE CITY COUNCIL HAS SUPPORTED THE PROJECT THROUGH FINANCIAL ASSISTANCE IN THE FORM OF PROPERTY TAX REBATES AND GRANTS TO HELP OFFSET INFRASTRUCTURE AND DEVELOPMENT COSTS.
GRADING OF THE 49-ACRE SITE HAS BEGUN, AND LOTS IN THE FIRST TWO PHASES OF THE PROJECT WILL BE AVAILABLE FOR SALE BY THE END OF 2026.