USHL Announces Western Expansion Plans

THE SIOUX CITY MUSKETEERS MIGHT BE TAKING SOME ROAD TRIPS TO THE SOUTHWEST IN YEARS AHEAD.
THE UNITED STATES HOCKEY LEAGUE AND A GROUP OF STAKEHOLDERS HAVE SIGNED A MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TO ESTABLISH NEW CLUBS IN ARIZONA, CALIFORNIA, AND NEVADA.
AN ANNOUNCEMENT ABOT WHERE THE NEW TEAMS WILL BE LOCATED, THEIR OWNERS AND THE TIMELINE FOR THEM TO BEGIN PLAY WILL BE MADE ON JUNE 24.
LOS ANGELES KINGS PRESIDENT, LUC ROBITAILLE SAYS THIS WILL CREATE A WHOLE NEW COMPETITIVE LAYER TO THE WESTERN REGION THAT WILL ALLOW JUNIOR LEVEL PLAYERS TO DEVELOP AND COMPETE CLOSER TO HOME.”
THE USHL IS THE ONLY TIER-I JUNIOR HOCKEY LEAGUE IN THE UNITED STATES.
IT’S CURRENTLY COMPRISED OF SIXTEEN MEMBER CLUBS ACROSS IOWA, ILLINOIS, MICHIGAN, NEBRASKA, NORTH DAKOTA, OHIO, SOUTH DAKOTA, AND WISCONSIN.
THE MADISON CAPITOLS WERE THE LAST EXPANSION TEAM, JOINING THE LEAGUE IN 2014.
KSCJ FILE PHOTO