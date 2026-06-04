SOUTH SIOUX POLICE ANNOUNCE TRAFFIC ENFORCEMENT RESULTS

SOUTH SIOUX CITY POLICE HAVE RELEASED THE NUMBERS FROM THEIR RECENT “MAKE IT CLICK” TRAFFIC ENFORCEMENT CAMPAIGN.
THE ACTIVITY WAS CONDUCTED THE LAST TWO WEEKS OF MAY WITH OFFICERS MAKING 220 TRAFFIC CONTACTS RESULTING IN 74 CITATIONS FOR VARIOUS TRAFFIC VIOLATIONS, AND 146 WARNING OR DEFECT CARDS ISSUED FOR TRAFFIC INFRACTIONS.
THE PRIMARY OBJECTIVE OF THE CAMPAIGN WAS TO INCREASE SEAT BELT USAGE IN SOUTH SIOUX CITY.
THERE WERE 8 CITATIONS AND ONE WARNING FOR NO SEATBELT.
NINE CITATIONS AND 30 WARNINGS WERE ISSUED FOR SPEEDING.
THERE WERE 18 CITATIONS FOR NO OPERATOR’S LICENSE AND 9 CITATIONS AND 10 WARNINGS FOR DRIVERS WITH NO VALID REGISTRATION.
IN ADDITION, OFFICERS MADE 3 SEPARATE WARRANT ARRESTS AND ONE ARREST FOR POSSESSION OF STOLEN PROPERTY.
THE CAMPAIGN WAS FUNDED THROUGH A MINI-GRANT FROM THE NEBRASKA DEPARTMENT OF TRAFFIC HIGHWAY SAFETY OFFICE.
KSCJ FILE PHOTO