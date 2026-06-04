MUNICIPAL BAND CONCERTS RETURN TO GRANDVIEW PARK BANDSHELL

THE SUMMER CONCERTS BY THE SIOUX CITY MUNICIPAL BAND BEGIN THIS SUNDAY EVENING IN GRANDVIEW PARK AT THE BANDSHELL.
CONDUCTOR MICHAEL PRICHARD SAYS THIS YEAR’S SHOWS WILL HAVE A COMMON THEME:
MUNBAND1 OC…….SOUSA MARCH. :25
THE TRADITIONAL AUDIENCE SING-A-LONG, LED BY BAND SHELL HOST DAVE MADSEN, WILL INCLUDE “ROCK AROUND THE CLOCK” AND “ROCKIN’ ROBIN” THIS WEEK.
PRICHARD SAYS THE BANDSHELL CONCERTS THIS SUMMER WILL HAVE AN EARLIER START TIME AT 7P.M.:
MUNBAND2 OC…….SPREAD OUT. :12
BESIDES THE EARLIER START TIME, THERE ARE SOME OTHER CHANGES:
MUNBAND3 OC……OF THE CONCERT. :15
THE SUMMER CONCERTS ARE PRESENTED BY THE SIOUX CITY PARKS AND RECREATION DEPARTMENT, AND WILL CONTINUE SUNDAYS THROUGH JULY 26.