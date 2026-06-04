DONATE BLOOD AND RECEIVE A PRIZE

FEWER PEOPLE ARE DONATING BLOOD, AND DONATION CENTERS ACROSS IOWA ARE FEELING THE EFFECTS.
TIM PALUCH WITH THE LIFE SERVE BLOOD CENTER SAYS DEMAND WILL GO UP SIGNIFICANTLY IN THE SUMMER DUE TO INCREASED PHYSICAL ACTIVITIES AND ACCIDENTS.
AT THE SAME TIME, LIFESERVE IS CRITICALLY LOW ON SIX OUT OF EIGHT BLOOD TYPES.
PALUCH SAYS OVER THE PAST DECADE, PEOPLE 30 AND YOUNGER ARE DONATING 50-PERCENT LESS, AND ARE NOT REPLACING AGING DONORS.
THE BLOOD CENTER SUPPLIES BLOOD TO MORE THAN 170 HOSPITALS IN FOUR STATES, AND IS THE PRIMARY BLOOD SUPPLIER IN IOWA.
TO HELP WITH THIS, THROUGHOUT THE MONTH OF JUNE, LIFESERVE BLOOD DONORS AT ANY MOBILE DRIVE OR DONOR CENTER WILL GET AN EXCLUSIVE BLOOD DONOR DAYS SUMMER T-SHIRT AND BE AUTOMATICALLY ENTERED TO WIN A WEEKLY SUMMER-THEMED PRIZE PACKAGE.
IN ADDITION, ANYONE WHO GIVES BLOOD AT A LIFESERVE DONOR CENTER IN JUNE WILL GET A SPECIAL CUSTOM MADE SCRATCH-OFF TICKET WITH A CHANCE TO SCORE GIFT CARDS AND MORE FROM LOCAL BUSINESSES WHO DONATED PRIZES TO LIFESERVE TO HELP REFRESH THE COMMUNITY BLOOD SUPPLY.