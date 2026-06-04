ADULT SUMMER READING ACTIVITIES UNDERWAY AT PUBLIC LIBRARY

SUMMER READING PROGRAMS ARE UNDERWAY FOR ADULT READERS THROUGH THE SIOUX CITY PUBLIC LIBRARY.
MICHAEL MAXWELL SAYS THE LILAC PEOPLE BY MILO TODD IS A FEATURED BOOK TO READ THIS SUMMER, AND GROUP DISCUSSIONS START NEXT MONDAY AT 10AM AT THE MORNINGSIDE BRANCH LIBRARY AND 5PM DOWNTOWN.:
ADULTS1 OC……….NOON AS WELL. :10
THERE’S ALSO MONDAY AFTERNOON MOVIES AT THE MORNINGSIDE LIBRARY:
ADULTS2 OC…..IF YOU WILL. :21
THOSE MOVIES WILL ALSO INCLUDE SCIENCE FICTION CLASSICS IN JULY ON A SIMILAR THEME.
THERE’S ALSO BINGO, TRIVIA AND SCAVENGERS HUNTS FOR ADULTS, BUT THE MAIN FOCUS IS ENJOYABLE READING, AND MAXWELL SAYS THERE IS A SUMMER LIST OF A DOZEN GREAT BOOKS:
ADULTS3 OC…….YOU’LL ENJOY. :15
ALSO NEXT WEEK, BAD SEEDS: A SIOUX CITY TRUE CRIME DOWNTOWN WALKING TOUR TAKES PLACE TUESDAY, JUNE 9TH.
THE WALK STARTS AT 6:30PM AT AALFS DOWNTOWN LIBRARY WITH SARAH ENRIGHT.
ALL SIOUX CITY PUBLIC LIBRARY EVENTS ARE FREE AND OPEN TO THE PUBLIC.