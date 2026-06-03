SOUTH DAKOTA G-O-P GOVERNOR’S PRIMARY RESULTS IN JULY RUNOFF

THE REPUBLICAN RACE FOR GOVERNOR IN SOUTH DAKOTA WILL ADVANCE TO A RUNOFF ON JULY 28TH.
BUSINESSMAN TOBY DOEDEN HAS ADVANCED AS ONE OF THE FINAL TWO CANDIDATES BUT HE FAILED TO RECEIVE MORE THAN 35 PERCENT OF THE VOTE TO CLAIM THE REPUBLICAN NOMINATION.
THE SECOND SPOT IN THE RUNOFF WILL COME DOWN TO EITHER CURRENT GOVERNOR LARRY RHODEN OR CONGRESSMAN DUSTY JOHNSON BUT THE RACE WAS TOO CLOSE TO CALL AS OF LATE MORNING WEDNESDAY.
STATE SPEAKER JON HANSEN HAS BEEN ELIMINATED AFTER RECEIVING 20 PERCENT OF THE VOTE.
THE WINNER OF THE JULY 28TH RUNOFF WILL FACE DEMOCRAT DAN AHLERS, WHO RAN UNOPPOSED IN THE PRIMARY, IN THE NOVEMBER GENERAL ELECTION.