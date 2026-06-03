ROUNDS & JACKLEY WIN SOUTH DAKOTA G-O-P PRIMARY CONTESTS

INCUMBENT U.S. SENATOR MIKE ROUNDS OF SOUTH DAKOTA AND STATE ATTORNEY GENERAL MARTY JACKLEY HAVE WON REPUBLICAN PRIMARIES FOR U.S. CONGRESS.
ROUNDS HELD OFF CHALLENGER JUSTIN MCNEAL FOR THE REPUBLICAN NOMINATION FOR SENATE WHILE JACKLEY WAS DECLARED THE WINNER IN THE REPUBLICAN PRIMARY FOR THE U.S. HOUSE.
JACKLEY IS TRYING TO MAKE THE TRANSITION FROM A STATE TO A FEDERAL OFFICE AFTER DUSTY JOHNSON VACATED HIS HOUSE SEAT TO RUN FOR GOVERNOR.
JACKLEY DEFEATED OPPONENT JAMES BIOLATA IN THE PRIMARY AND WILL FACE DEMOCRAT NIKKI GRONLI IN NOVEMBER.
ROUNDS WILL FACE DEMOCRAT JULIAN BEAUDION AND INDEPENDENT BRIAN BENGS IN THE GENERAL ELECTION FOR SENATE.