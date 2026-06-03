LAHN VS SAND FOR GOVERNOR OF IOWA

BUSINESSMAN AND FIRST-TIME CANDIDATE ZACH LAHN NARROWLY WON THE IOWA G-O-P’S NOMINATION FOR GOVERNOR BY LESS THAN ONE PERCENT AHEAD OF CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA.
LAHNWIN1 OC……..TO WAIT ANYMORE!” (CROWD FADE) ;14
LAHN SAYS ROB SAND, THE DEMOCRAT HE’LL FACE IN THE NOVEMBER GENERAL ELECTION, PRESENTS HIMSELF AS A MODERATE, WOULD GOVERN LIKE A RADICAL AND HIS CAMPAIGN IS FUNDED BY SPECIAL INTERESTS AND HIS WEALTHY FAMILY;
LAHNWIN2 OC…NOT FOR SALE. ;06
LAHN, WHO GREW UP AND ATTENDED HIGH SCHOOL IN SIOUX CITY, PLEDGES TO BE THE BIGGEST DONOR TO HIS CAMPAIGN.
ROB SAND, WHO DID NOT HAVE A PRIMARY OPPONENT, OFFICIALLY WON THE IOWA DEMOCRATIC PARTY’S NOMINATION FOR GOVERNOR TUESDAY.
SAND SAYS IOWANS ARE FRUSTRATED ABOUT WHAT’S HAPPENED WHILE REPUBLICANS HAVE HELD THE GOVERNORSHIP AND G-O-P MAJORITIES IN THE LEGISLATURE.
SANDGOV5 OC…….GOVERNMENT IN IOWA.” :11
SAND, WHO HAS BEEN STATE AUDITOR SINCE 2019, SAYS FOR MUCH OF HIS LIFE DEMOCRATS AND REPUBLICANS HAD TO SHARE CONTROL OF THE LEVERS OF STATE GOVERNMENT AND IOWANS KEPT ELECTING REPUBLICAN CHUCK GRASSLEY AND DEMOCRAT TOM HARKIN TO THE U.S. SENATE.
SANDGOV6 OC……..THE RIGHT DIRECTION.” :06
RADIO IOWA