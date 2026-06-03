JUNE JAM TO ROCK HISTORIC 4TH STREET

SUMMER STARTS ON HISTORIC 4TH STREET WITH JUNE JAM THIS SATURDAY, JUNE 6, FROM NOON UNTIL 11:00 P.M.
BEL MARTINEZ OF THE HISTORIC 4TH STREET ASSOCIATION SAYS THE FREE EVENT HAS THREE STAGES OF LIVE MUSIC, A VENDOR MARKET, FOOD, AND ACTIVITIES FROM VIRGINIA STREET TO IOWA STREET;
JUNEJAM3 OC…..PATRICK SWAYZE. :19
KELLY QUINN SAYS KICKING OFF THE DAY AT NOON, IS JUNE JAM’S NEW VENDOR MARKET THAT WILL PACK THE STREET WITH MAKERS, ARTISTS, HANDMADE GOODS, FOOD VENDORS AND A LOT OF FUN ACTIVITIES UNTIL 4:00 P.M.
JUNEJAM4 OC…….A GOOD TIME. :10
THE MUSIC THEN GETS UNDERWAY AT 5PM WITH ENTERTAINMENT INTO THE NIGHT THAT WRAPS UP AROUND 11PM.