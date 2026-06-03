GRIEME TO RETIRE AS SIOUXLAND DISTRICT HEALTH DIRECTOR

THE PROCESS IS GETTING UNDERWAY TO FIND THE NEXT DIRECTOR OF SIOUXLAND DISTRICT HEALTH.
CURRENT DIRECTOR KEVIN GRIEME (GREEM) WILL SOON BE RETIRING:
GRIEME1 OC…..WOULD BE. :12
GRIEME HAS BEEN DIRECTOR OF SIOUXLAND DISTRICT HEALTH FOR 16 YEARS.
THE BOARD OF DIRECTORS OF THE HEALTH AGENCY MET IN A STUDY SESSION WEDNESDAY AFTERNOON TO TALK ABOUT THE PROCESS TO START THE SEARCH FOR HIS SUCCESSOR:
GRIEME2 OC…….THEIR HIRE. :17
GRIEME SAYS HE WILL THEN REMAIN ACTIVE IN THE COMMUNITY IN OTHER WAYS:
GRIEME3 OC…….WHAT’S IMPORTANT. :09
GRIEME HAS WORKED A TOTAL OF 23 YEARS OVERALL AT SIOUXLAND DISTRICT HEALTH.
Photo from Siouxland District Health