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GRIEME TO RETIRE AS SIOUXLAND DISTRICT HEALTH DIRECTOR

By
Woody Gottburg
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THE PROCESS IS GETTING UNDERWAY TO FIND THE NEXT DIRECTOR OF SIOUXLAND DISTRICT HEALTH.
CURRENT DIRECTOR KEVIN GRIEME (GREEM) WILL SOON BE RETIRING:

GRIEME1 OC…..WOULD BE. :12

GRIEME HAS BEEN DIRECTOR OF SIOUXLAND DISTRICT HEALTH FOR 16 YEARS.
THE BOARD OF DIRECTORS OF THE HEALTH AGENCY MET IN A STUDY SESSION WEDNESDAY AFTERNOON TO TALK ABOUT THE PROCESS TO START THE SEARCH FOR HIS SUCCESSOR:

GRIEME2 OC…….THEIR HIRE. :17

GRIEME SAYS HE WILL THEN REMAIN ACTIVE IN THE COMMUNITY IN OTHER WAYS:

GRIEME3 OC…….WHAT’S IMPORTANT. :09

GRIEME HAS WORKED A TOTAL OF 23 YEARS OVERALL AT SIOUXLAND DISTRICT HEALTH.

Photo from Siouxland District Health

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