DOEDEN VS RHODEN IN SOUTH DAKOTA G-O-P GOVERNOR’S JULY RUNOFF (Update)

THE REPUBLICAN RACE FOR GOVERNOR IN SOUTH DAKOTA WILL ADVANCE TO A RUNOFF ON JULY 28TH.
BUSINESSMAN TOBY DOEDEN WAS THE LEADING VOTE GETTER OF THE FOUR CANDIDATES WITH 31% OF THE VOTE, BUT NEEDED 35% TO WIN OUTRIGHT.
CURRENT GOVERNOR LARRY RHODEN EDGED OUT CONGRESSMAN DUSTY JOHNSON WITH 34,379 VOTES, OR 25% OF THE TOTAL VOTES CAST IN THE PRIMARY TO ADVANCE TO THE RUNOFF WITH DOEDEN.
JOHNSON FINISHED WITH 31.925 VOTES OR 23% UNOFFICIALLY TO END UP IN 3RD PLACE AND ISSUED A STATEMENT CONCEDING TO RHODEN.
STATE SPEAKER OF THE HOUSE JON HANSEN WAS 4TH WITH 21% OF THE TOTAL VOTES.
THE WINNER OF THE JULY 28TH RUNOFF WILL FACE DEMOCRAT DAN AHLERS, WHO RAN UNOPPOSED IN THE PRIMARY, IN THE NOVEMBER GENERAL ELECTION.