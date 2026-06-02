SUSPECT PLEADS NOT GUILTY TO ATTEMPTED MURDER IN PLYMOUTH COUNTY

AN OMAHA, NEBRASKA MAN HAS PLEADED NOT GUILTY TO ATTEMPTED MURDER AND OTHER CHARGES IN PLYMOUTH COUNTY FOR ALLEGEDLY ASSAULTING A PERSON AT A LE MARS RESIDENCE BACK IN APRIL.
33 YEARS OLD ZAKERY STRONG IS ALSO CHARGED WITH WILLFUL INJURY, ASSAULT AND ASSAULT CAUSING BODILY INJURY.
ARREST DOCUMENTS STATE LE MARS POLICE WERE CALLED TO THE EMERGENCY ROOM AT FLOYD VALLEY HEALTHCARE ON APRIL 29TH AND SPOKE TO A WITNESS AND THE VICTIM OF AN ASSAULT THAT TOOK PLACE AT A RESIDENCE ON 2ND AVENUE SOUTHWEST.
THE VICTIM HAD BLOOD ON HIS NOSE AND INSIDE HIS MOUTH AND A TORN LEFT EARLOBE, AS WELL AS MARKS ON HIS NECK WHERE THE VICTIM STATED HE WAS CHOKED.
STRONG WAS LOCATED AND ARRESTED AND BOOKED INTO THE PLYMOUTH COUNTY JAIL.
HE HAS WAIVED HIS RIGHT TO A SPEEDY TRIAL.
NO TRIAL DATE HAS BEEN SET IN THE CASE.