MUSCATINE MASS SHOOTING CLAIMS 7 MEMBERS OF ONE FAMILY

MULTIPLE LAW ENFORCEMENT AGENCIES ARE INVESTIGATING A MASS SHOOTING IN MUSCATINE ON MONDAY THAT LEFT SEVEN PEOPLE DEAD, INCLUDING TWO CHILDREN.
THERE WERE SIX VICTIMS AND THE GUNMAN TOOK HIS OWN LIFE WHEN CONFRONTED BY POLICE.
MUSCATINE POLICE CHIEF ANTHONY KIES (KEES) SAYS 52-YEAR-OLD RYAN WILLIS MCFARLAND SHOT AND KILLED FOUR FAMILY MEMBERS AT A HOME ON PARK AVENUE, AND TWO OTHERS IN SEPARATE LOCATIONS.
MUSC1 OC….AT THE SCENE :18
POLICE LATER DISCOVERED THE FIFTH VICTIM AT A HOME ON MILL STREET AND THE SIXTH VICTIM AT A BUSINESS ON GRANDVIEW AVENUE. THE CHIEF SAYS THEY’RE WORKING ON A MOTIVE.
MUSC2 OC….DECEASED :12
THE MUSCATINE COMMUNITY SCHOOL DISTRICT SAYS TWO OF THE VICTIMS WERE STUDENTS AND TWO WERE DISTRICT EMPLOYEES.
COUNSELORS WILL BE AVAILABLE TO SUPPORT STUDENTS AND STAFF THIS MORNING AT THE DISTRICT’S HIGH SCHOOL, JUNIOR HIGH AND ELEMENTARY SCHOOLS.