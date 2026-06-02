MCGOWAN & DAWSON WILL COMPETE FOR IOWA’S 4TH DISTRICT CONGRESSIONAL SEAT

CHRIS MCGOWAN OF SIOUX CITY WAS UNOPPOSED FOR THE REPUBLICAN NOMINATION FOR IOWA’S TH DISTRICT CONGRESSIONAL SEAT.
MCGOWAN AND SEVERAL STATE AND LOCAL REPUBLICAN CANDIDATES ATTENDED A WATCH PARTY IN SIOUX CITY TUESDAY NIGHT TO VIEW STATEWIDE RESULTS AS THEY CAME IN:
CHRIS1 OC……..TO THE GENERAL ELECTION. :16
MCGOWAN, WHO IS THE PRESIDENT OF THE SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE, IS WELL KNOWN IN SIOUX CITY AND IN DES MOINES. FOR HIS ECONOMIC DEVELOPMENT WORK.
HE SAYS HE WILL LISTEN INTENTLY TO 4TH DISTRICT VOTERS ON WHAT ISSUES CONCERN THEM:
CHRIS 2 OC….WHAT THEIR PRIORITIES ARE. :21
MCGOWAN SAYS HE WILL DEBATE HIS DEMOCRATIC OPPONENT IF ASKED IN THE UPCOMING MONTHS:
CHRIS 3 OC…….ABSOLUTELY PARTICIPATE. :11
MCGOWAN WILL FACE DEMOCRAT DAVE DAWSON OF LAWTON IN NOVEMBER, WHO ISSUED A STATEMENT AFTER BEING DECLARED THE WINNER SAYING:
” TONIGHT IS NOT THE FINISH LINE. IT IS THE STARTING LINE. BECAUSE THE STAKES OF THIS RACE ARE BIGGER THAN ANY ONE CANDIDATE OR PARTY.
RURAL HOSPITALS AND NURSING HOMES ARE AT RISK OF CLOSING AND HEALTH CARE ACCESS IS BEING CUT. MEDICAID WAS JUST CUT BY NEARLY A TRILLION DOLLARS. FAMILY FARMS ARE BEING CRUSHED BY TARIFFS THEY DID NOT ASK FOR.
SENIORS ARE BEING ASKED TO CHOOSE BETWEEN PRESCRIPTIONS AND GROCERIES.
THE PEOPLE WHO LIVE IN THIS DISTRICT HAVE BEEN WRITTEN OFF BY WASHINGTON FOR TOO LONG, AND THEY ARE TIRED OF BEING LIED TO ABOUT IT”.