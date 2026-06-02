HAWKEYE WOMEN’S BASKETBALL TEAM TO PLAY VANDERBILT IN SIOUX CITY THIS SEASON

THE UNIVERSITY OF IOWA WOMEN’S BASKETBALL TEAM WILL PLAY VANDERBILT UNIVERSITY IN SIOUX CITY THIS COMING SEASON.
THE HAWKEYE WOMEN WILL PLAY AGAINST THE COMMODORES AT THE TYSON EVENTS CENTER ON SUNDAY, NOVEMBER 15 AT 3:00PM.
IOWA EARNED ITS EIGHTH CONSECUTIVE NCAA TOURNAMENT APPEARANCE A YEAR AGO.
THE HAWKEYES ALSO EXTENDED THEIR STREAK OF 10 STRAIGHT 20-WIN SEASONS.
TICKETS GO ON SALE THIS FRIDAY, JUNE 5 AT 10:00 AM AT TYSONCENTER.COM OR BY VISITING THE PRIMEBANK BOX OFFICE AT THE TYSON EVENTS CENTER.
IOWA’S 24 REGULAR SEASON WINS IN 2025-26 ARE THE SECOND-MOST IN PROGRAM HISTORY OVER THE LAST 26 SEASONS.
THE HAWKEYES RETURN AVA HEIDEN, LAYLA HAYS, JOURNEY HOUSTON, TAYLOR STREMLOW AND CHIT-CHAT WRIGHT FROM LAST SEASON. IOWA WELCOMES FOUR TRANSFERS AND TWO PREP ATHLETES IN 2026-27.
THE COMMODORES ARE COMING OFF ONE OF THEIR MOST SUCCESSFUL SEASONS THIS CENTURY, AS VANDERBILT WENT 29-5 OVERALL DURING THE 2025-26 CAMPAIGN AND MADE ITS FIRST SWEET 16 APPEARANCE IN 17 YEARS.
VANDY RETURNS A PAIR OF STARTERS FROM LAST SEASON’S SQUAD IN RISING JUNIOR MIKAYLA BLAKES AND SOPHOMORE AUBREY GALVAN.
BLAKES WAS A CONSENSUS FIRST-TEAM ALL-AMERICAN A SEASON AGO AND WAS NAMED THE 2025-26 SEC PLAYER OF THE YEAR AFTER LEADING THE NATION IN SCORING AT 27.0 POINTS PER GAME.
GALVAN IS THE REIGNING SEC FRESHMAN OF THE YEAR, AS THE POINT GUARD AVERAGED 13.5 POINTS AND 5.7 ASSISTS PER GAME.
VANDERBILT IS IN YEAR 6 UNDER THE DIRECTION OF SHEA RALPH, WHO WAS THE CONSENSUS NATIONAL COACH OF THE YEAR IN 2025-26.