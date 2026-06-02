FEENSTRA CONCEDES TO LAHN IN CLOSE GOP RACE FOR GOVERNOR’S NOMINATION

IT WAS A CLOSELY CONTESTED RACE FOR GOVERNOR OF IOWA WITH ZACH LAHN DEFEATING CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA FOR THE REPUBLICAN NOMINATION.
FEENSTRA CONCEDED TO LAHN SHORTLY AFTER 10:30PM IN WHAT IS CONSIDERED TO BE AN UPSET AS FEENSTRA WAS ENDORSED BY PRESIDENT DONALD TRUMP AND FORMER GOVERNOR TERRY BRANSTAD IN THE FINAL WEEK OF THE CAMPAIGN.
LAHN UNOFFICIALLY WON BY ONLY ABOUT A ONE PER CENT MARGIN WITH ADAM STEEN A DISTANT 3RD PLACE FINISHER AND BRAD SHERMAN AND EDDIE ANDREWS EVEN FATHER BEHIND.
LAHN WILL NOW FACE DEMOCRAT ROB SAND IN NOVEMBER, WHO WAS UNCHALLENGED FOR HIS PARTY’S NOMINATION.