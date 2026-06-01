VANDERLOO EXTENDED AS INTERIM SCHOOL SUPERINTENDENT

JAMES VANDERLOO WILL CONTINUE TO SERVE AS INTERIM SUPERINTENDENT OF THE SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT.
IT TOOK THE SCHOOL BOARD LESS THAN FIVE MINUTES TO VOTE 4-1 MONDAY IN A SPECIAL MEETING TO EXTEND VANDERLOO’S CONTRACT TO KEEP SERVING AS INTERIM SUPERINTENDENT THROUGH JUNE 30 OF 2027.
INTERIM OC…MOTION PASSES. :13
EARL MILLER WAS THE ONLY SCHOOL BOARD MEMBER TO VOTE NO.
NONE OF THE BOARD MEMBERS COMMENTED ON THEIR INDIVIDUAL VOTE AND THEY QUICKLY ADJOURNED THEIR MEETING.
VANDERLOO HAS BEEN SERVING AS INTERIM SCHOOL SUPERINTENDENT SINCE FEBRUARY.