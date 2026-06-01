SUSPECT SENTENCED TO 100 YEARS IN PRISON AFTER CONVICTION BY UNION COUNTY JURY

A SIOUX FALLS, SOUTH DAKOTA MAN HAS BEEN SENTENCED TO 100 YEARS IN PRISON AFTER EARLIER BEING CONVICTED BY A UNION COUNTY JURY ON SEVEN FELONY COUNTS, INCLUDING THREE COUNTS OF ATTEMPTED FIRST-DEGREE MURDER OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER.
26-YEAR-OLD SAMIR ALBAIDHANI WAS SENTENCED MONDAY IN UNION COUNTY CIRCUIT COURT.
HE HAD BEEN CONVICTED MARCH 18 OF THREE COUNTS OF ATTEMPTED FIRST-DEGREE MURDER OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER, THREE COUNTS OF AGGRAVATED ASSAULT AGAINST A LAW ENFORCEMENT OFFICER AND ONE COUNT OF AGGRAVATED ELUDING LAW ENFORCEMENT STEMMING FROM AN APRIL 1, 2025 INCIDENT NEAR BERESFORD.
SOUTH DAKOTA ATTORNEY GENERAL MARTY JACKLEY SAYS “VIOLENT ATTACKS AGAINST LAW ENFORCEMENT OFFICERS ARE ATTACKS ON THE RULE OF LAW ITSELF, AND THE PROSECUTION OF THESE CRIMES WILL REMAIN MY TOP PRIORITY.”
THE INCIDENT BEGAN IN SIOUX FALLS WHEN ALBAIDHANI FLED FROM LAW ENFORCEMENT OFFICERS ATTEMPTING A TRAFFIC STOP.
AN INTERSTATE 29 PURSUIT ENDED WHEN HE EXITED NEAR BERESFORD, WHERE HE LOST CONTROL AND ENTERED A DITCH.
ALBAIDHANI EXITED THE VEHICLE AND FIRED MULTIPLE SHOTS AT PURSUING OFFICERS BEFORE ATTEMPTING TO FLEE ON FOOT.
A SOUTH DAKOTA HIGHWAY PATROL TROOPER USED HIS PATROL VEHICLE IN AN EFFORT TO STOP HIM.
AFTER ALBAIDHANI FELL TO THE GROUND, HE AGAIN REACHED FOR A WEAPON, PROMPTING THE TROOPER TO DISCHARGE HIS FIREARM AND STRIKE ALBAIDHANI IN THE ARM.