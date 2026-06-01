SIOUXLAND PRIDE ALLIANCE TO HOST WEEK OF EVENTS

THE SIOUXLAND PRIDE ALLIANCE WILL BE HOLDING SOME LOCAL EVENTS IN THE COMING WEEK.
SPOKESPERSON KAREN MACKEY SAYS IT’S THE 14TH YEAR THEY HAVE HOSTED FREE FAMILY FRIENDLY EVENTS, STARTING WITH THE SIOUX CITY PRIDE PARADE THIS THURSDAY:
PRIDE2 OC……4TH & NEBRASKA. :12
MACKEY SAYS THE ANNUAL PRIDE FESTIVAL TAKES PLACE ON HISTORIC 4TH THIS SATURDAY:
PRIDE3 OC……..EDUCATIONAL OPPORTUNITIES. :17
THOSE WILL BE HELD AT THE SIOUX CITY PUBLIC MUSEUM AS WILL BE AN INTERFAITH PRIDE SERVICE ON SUNDAY ON THE MUSEUM GREENSPACE
PRIDE4 OC……FRIENDS AND ALLIES. :27
THE PROM WILL BE HELD IN THE MASONIC TEMPLE AT 820 NEBRASKA STREET FROM 7-11 PM.